Projet gazier en Papouasie-Nouvelle-Guinée: un ministre démissionne

PORT MORESBY, Papouasie-Nouvelle-Guinée | Le ministre des Finances de Papouasie-Nouvelle-Guinée a démissionné jeudi après la signature par son pays d'un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Total, ExxonMobil et Oil Search pour un projet de gaz naturel liquéfié.

James Marape a accusé le gouvernement d'avoir échoué à s'assurer que des entreprises nationales et locales bénéficient de ce contrat.

Le Premier ministre Peter O'Neill avait annoncé mardi que son pays acceptait les termes d'un accord sur le «Projet Papua LNG», évoquant un investissement «proche de 13 milliards de dollars». Il avait assuré que ce projet profiterait aux habitants, qui se sont plaints de l'absence de retombées d'accords énergétiques précédents.

Les compagnies impliquées dans le projet sont les groupes français Total et américain ExxonMobil ainsi qu'Oil Search, partiellement détenue par le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

«Cette décision n'a pas été facile à prendre», a expliqué M. Marape dans un communiqué obtenu par l'AFP, ajoutant que la confiance était «au plus bas» entre le Premier ministre et lui.

«Nous n'avons aucune divergence d'ordre personnel mais nous en avons bel et bien sur des questions liées au travail et à la politique à mener», a-t-il précisé, citant la nécessité d'accroître localement la «participation dans notre secteur gazier et pétrolier» ainsi que dans l'industrie minière.

Le départ de M. Marape pourrait susciter d'autres démissions au sein du gouvernement et favoriser des protestations locales contre les projets gaziers. Sa circonscription est située dans la province de Hela, traversée par un oléoduc.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des pays les plus pauvres d'Asie mais compte d'importantes richesses naturelles, dont de gigantesques champs gaziers.

Le «Projet Papua LNG», situé dans la province papouasienne du Golfe, à 280 km à l'ouest de Port Moresby, doit faciliter selon Total les exportations papouasiennes vers les puissances économiques de la région.

Il implique la construction de deux «trains» (ou lignes de traitement et de liquéfaction du gaz) de 2,7 millions de tonnes par an. Selon Total, il permettra à la Papouasie de doubler son nombre de «trains».

Ce projet complète le gigantesque projet gazier PNG-LNG (Papua New Guinea Liquefied Natural Gas Project) opéré par ExxonMobil. Ce programme à 19 milliards de dollars fonctionne depuis environ cinq ans mais la population locale n'a guère touché de royalties en raison d'un recul des prix de l'énergie.