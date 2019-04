Jourdain brille et gagne

Grâce à la vitesse de ses mains et de son travail au sol, Jourdain (9-1) a eu le dernier mot en l’emportant par knock-out technique à 2 min 06 s du cinquième round. Le combattant de Beloeil a martelé Damien Lapilus, qui n’était plus en mesure de se défendre.

À l’origine, Jourdain devait affronter Jesse Ronson. Toutefois, l’Ontarien a échoué un test médical de la Régie des alcools, des courses et des jeux en raison d’une infection cutanée. Jeudi après-midi, le promoteur Stéphane Patry n’a eu d’autres choix que de lui trouver un remplaçant de dernière minute.

Il a fouillé dans ses autres combats et il a confié le mandat au Français Lapilus (17-12-1). Celui-ci a livré une très bonne opposition au combattant local, mais il n’avait pas les habiletés pour rivaliser.

« Ce sera mon premier et dernier combat à 155 lb. Je retourne chez les 145 lb à mon prochain duel, a souligné Jourdain, qui a remporté le titre intérimaire de cette catégorie avec sa victoire. J’affrontais un adversaire vraiment gros et fort. Contre Ronson, ça aurait été vraiment difficile. »

En demi-finale, Yoni Sherbatov (8-2) a subi une défaite décevante et douloureuse contre le champion TKO des 125 lb Malcolm Gordon (12-3).

On aimerait bien revoir cet affrontement dans quelques mois. Voyons voir si le patron de TKO peut convaincre le

Avant les deux combats principaux de la soirée, on a assisté à un duel rapide et intense entre John Baldridge (3-4) et Xavier Alaoui (9-3).