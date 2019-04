Solidarité des déneigeurs

Déjà éprouvés par les pannes, bien des résidents de la Rive-Nord ont salué leurs déneigeurs hier, plusieurs ayant poussé la neige même si leur contrat était échu en raison de la date avancée.

C’est notamment le cas d’un couple de retraités de Terrebonne, Nicole Beaudin et Jean-Pierre Bastien. Ils comptaient sur leur déneigeur des 26 dernières années, alors que des voisins pelletaient la neige accumulée dans leur entrée.

« On ne se casse jamais la tête [avec notre déneigeur Martin Beauchamp]. J’ai tout mis ça dans la cour et je me suis dit qu’il allait passer. Comme de raison, il est passé », a raconté M. Bastien. M. Beauchamp (à droite sur la photo) indique avoir déneigé tous ses clients hier, sans frais.