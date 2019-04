Un sixième rendez-vous à Montréal pour Céline

Les admirateurs de Céline Dion auront finalement six occasions de voir et d’entendre la diva à Montréal l’automne prochain.

La chanteuse a ajouté une nouvelle date au Centre Bell dans le cadre de sa tournée mondiale Courage, soit celle du 5 octobre. Elle offrira également des prestations les 26, 27 et 30 septembre, en plus des 1er et 4 octobre, comme précédemment annoncé.

Ce sera toutefois la dernière supplémentaire montréalaise à l’horaire de l’artiste, a laissé savoir le promoteur Evenko dans un communiqué émis jeudi. Les billets pour tous ces concerts seront disponibles en ligne (evenko.ca) à compter de vendredi midi.

Cette représentation porte à neuf le nombre de rendez-vous qu’aura Céline avec son public québécois, car trois soirées ont déjà été réservées au Centre Vidéotron, à Québec, les 18, 20 et 21 septembre.

L’interprète de 51 ans a aussi profité des dernières heures pour inscrire à son agenda un deuxième spectacle au Canadian Tire Centre d’Ottawa, le 16 octobre.

Durant sa prochaine virée en Amérique du Nord, Céline Dion visitera une cinquantaine de villes. Ce périple doit prendre fin le 27 avril 2020 à Winnipeg.