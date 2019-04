Voici pourquoi Annie-Soleil Proteau n'était pas à «Salut Bonjour» la semaine dernière

Tout est bien qui fini bien pour Annie-Soleil Proteau qui a dû s'absenter quelques jours après avoir été hospitalisée, nous apprends cette semaine le magazine 7 Jours.

L'absence de la chroniqueuse à Salut Bonjour a été remarquée par certains. La jeune femme a donc dévoilé ce qui s'était passé en coulisse.

«J’avais des maux de ventre depuis quelques jours, mais je me disais que ça allait passer. J’allais quand même travailler et j’arrivais à fonctionner malgré la douleur. Mais une nuit, je me suis réveillée à 2 h du matin; je faisais de la fièvre et j’étais incapable de bouger. J’ai tout de même réussi à me rendre au travail pour faire ma chronique à Salut Bonjour, mais, ensuite, j’ai dû me rendre à l’hôpital en ambulance; c’est là qu’on m’a diagnostiqué une sévère infection aux reins», explique la chroniqueuse culturelle.

Malgré une hospitalisation d'un semaine entière pour Annie-Soleil, elle se porte désormais à merveille.

«Ça va beaucoup mieux, et j’ai même pu reprendre mon travail à Rythme FM lundi matin», a indiqué l'animatrice.

