LEBEL, Mariette Soucy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le mardi 4 avril 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Mariette Soucy. Elle était la fille de feu monsieur William Soucy et de feu madame Alma Ouellet. Elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport.où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial rue du Fargy. Mme Soucy laisse dans le deuil, ses enfants: Gilles, Denise, Lucie, Serge (Diane Cyr), Linda (Yves Philie) et Josée; ses petits-enfants: Mélanie (Stuart), Stéphane, Valérie (Mario), Sébastien (Josianne), Geneviève (Patric), Annie (Jason), Caroline (Frédéric), Yan (Annick), Marie-Eve (François), Steve (Cathie) et Samuel (Andréanne); ses arrière-petits-enfants: Anne-Sophie, Kevin (Joanie), James (Roxanne), Andréane (Antoine), Olivier, Matthew, Megan, Madeline, Félix, Clara, Benjamin, Jérôme, Jacob et Matis; sa belle-soeur Mme Lilianne Castonguay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Toute marque de symphatie peut se traduire par un don au CHU de Québec, 10 Rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5. La direction des funérailles a été confiée à la maison