ROUSSIN, Gérard



A son domicile, le 2 avril 2019, à l'âge de 83 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gérard Roussin, époux de dame Louisette Pouliot. Il était le fils de feu Eugène Roussin et de feu Rose Goudreau. Il demeurait à Plessisville autrefois de Saint-Patrice-de-Beaurivage. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Patrice-de-Beaurivage, 486, Rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0, le samedi 13 avril de 9 h à 10 h 50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: feu Mario, Linda, Jacques (Anne Laperrière), Francine (Gabriel St-Laurent); ses petits-enfants: Laurence et Alexandra Roussin, Roxanne (Mickael Gosselin) et Noémie (Samuel Chénard) St-Laurent; ses arrière-petits-enfants: Novalee et Adam; son frère et sa sœur Roussin: Henri (Rita Vallée), Hélène (André Didier); ses beaux-frères et belles-sœurs Pouliot: Roger (Noëlla Lapierre), feu Irène, Solange (feu Benoit Couture), Lise (feu Éloi Côté), André (Claudette Verreault), Donald (Marielle Coulombe), Paul-Émile, feu Clermont (Diane Laverdière). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles est confiée à la