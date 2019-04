Autre défi pour Jakob Pelletier

Il semble vraiment que rien ne puisse arrêter l’attaquant des Wildcats de Moncton, Jakob Pelletier. Victime d’une entorse à la cheville au premier tour des séries éliminatoires contre le Drakkar de Baie-Comeau, blessure qui l’a ennuyé durant tout le tournoi printanier, Pelletier a tout de même décidé de participer au Championnat mondial des moins de 18 ans qui se mettra en branle jeudi prochain en Suède.

Le clan Pelletier a pris quelque temps pour y réfléchir, mais juge que les prochains jours seront bénéfiques à sa réhabilitation et qu’il sera en mesure de participer au tournoi au cours duquel il aura la chance de jouer un rôle important au sein de la formation canadienne.

Le hockeyeur natif de Neufchatel a toutefois bien failli faire l’impasse sur la compétition. L’entorse qu’il a subie lors du premier match des séries contre le Drakkar de Baie-Comeau l’avait fait rater les quatre parties suivantes. À sa demande, il était revenu au jeu pour le match no 6, mais avait aggravé sa blessure.

Il a tout de même été en mesure de disputer le reste des rencontres, mais les Wildcats ont été éliminés en quatre parties face aux Mooseheads, au deuxième tour.

« Je n’étais pas à 100 % pantoute. Quand je suis revenu au jeu lors du match no 6 à Baie-Comeau, je me suis foulé la cheville à nouveau. Depuis ce temps, c’est tough, mais bon, ça fait partie de la game. Lors des matchs 6 et 7 contre Baie-Comeau, c’est moi qui ai demandé à jouer. Par la suite, c’était un peu moins difficile et je me suis dit que même si ça faisait mal, ce n’était pas grave, j’étais capable de prendre part aux matchs. Si ça avait été en saison, je n’aurais probablement pas joué », a raconté le hockeyeur lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal.

Une saison positive

Même si sa saison ne s’est pas terminée comme il l’aurait souhaité, il n’en reste pas moins que Pelletier a connu une saison à la hauteur des attentes placées envers un joueur à son année de repêchage.

À 17 ans, il s’est imposé comme un leader au sein des Wildcats de Moncton, mais aussi comme l’un des meilleurs joueurs offensifs de la LHJMQ. Ses 89 points inscrits en 65 parties de saison régulière lui ont permis de terminer au septième rang des pointeurs du circuit Courteau. De plus en plus, son nom circule comme le meilleur espoir québécois admissible au prochain repêchage de la LNH.

Le tout avait toutefois moins bien débuté puisque Pelletier s’était fracturé un poignet à la Coupe Hlinka/Gretzky en août. Il n’avait toutefois raté que les deux premiers matchs de la saison.

« Quand je suis revenu, j’étais 100 % confiant que mon poignet était rétabli. À ce moment, mon état d’esprit était de performer. Je pense que tout au long de la saison, j’ai été en mesure de démontrer de la constance et je suis content de ça. Pour ce qui est des séries maintenant, j’aurais aimé être en mesure d’aider l’équipe davantage, mais je pense qu’on peut retirer beaucoup de positif. »

Une bonne préparation pour le repêchage

Sa saison de la LHJMQ est peut-être terminée, les prochaines semaines seront loin d’être de tout repos pour Jakob Pelletier.

Après le Championnat mondial des moins de 18 ans, l’ailier gauche de 18 ans entamera sa préparation physique en vue du Combine de la LNH qui se tiendra lors du premier week-end de juin à Buffalo.

Par la suite, ce sera le grand week-end tant attendu du repêchage de la LNH, les 21 et 22 juin à Vancouver, où il saura finalement où il aboutira.

« Ça va arriver vite. Je vais me préparer pour le Combine et, deux semaines après, ce sera le repêchage. Mon but sera d’arriver prêt au Combine pour avoir de bons tests puisqu’ensuite, je ne pourrai plus rien contrôler. »

Au jour le jour

C’est d’ailleurs avec cet état d’esprit que Pelletier compte approcher les semaines menant au repêchage de la LNH. Oui, il a regardé la loterie la semaine dernière et, oui, il a pris conscience des formations qui repêcheront dans le top 15.

Ah, et oui, il sait aussi pertinemment que le Canadien de Montréal, l’équipe de sa jeunesse, disposera du 15e choix au total à moins d’une transaction.

Mais peu importe.

« J’ai regardé qui avait quel choix, mais je n’ai pas pensé plus loin. Le repêchage est encore loin et ça ne sert à rien de commencer à me faire des scénarios. Je préfère attendre le jour du repêchage. C’est là que je saurai où je vais m’en aller. »

À l’heure actuelle, Pelletier est classé majoritairement entre 20 et 30 sur la plupart des listes indépendantes. La Centrale de recrutement lui avait donné le 20e rang chez les patineurs nord-américains sur sa liste de mi-saison. La liste finale sera dévoilée lundi matin.