Chronique d’une mort annoncée

Certes, des déchets de l’humanité publient sur le Web des propos pestilentiels et horrifiants. Malgré tout, permettre aux États de légiférer est une erreur !

Initialement, les lois visent toujours un ennemi commun. Aujourd’hui, on se ligue contre le terrorisme. Mais comme l’interprétation juridique de ce terme est large et floue, où s’arrêtera la censure des États ? Parce qu’elles exècrent l’opposition, les élites politiques ont toujours tenté de bâillonner le peuple pour mieux le contrôler. Les contenus violents sont la faille dont les États se servent pour investir le Web. Parions que ces lois deviendront rapidement un outil liberticide au service de la censure politique décomplexée et de la répression des crimes de la pensée.