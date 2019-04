Cinquième saison pour «Like-Moi!»

C’est officiel. Après quatre saisons, la série humoristique à sketches Like-moi ! reviendra pour une cinquième saison.

Le comédien Guillaume Lambert, qui fait partie de la distribution depuis ses débuts, ne peut faire autrement que de s’en réjouir.

« J’adore Like-moi !. C’est un bonheur extraordinaire. C’est une gang formidable. Ce sont des textes délicieux à découvrir. Je passe toujours deux mois à maudire l’auteur Marc Brunet parce que les textes, ça ne s’apprend pas, et une fois qu’on est en promo pour Like-moi !, je passe deux mois à le glorifier, parce que c’est du génie », raconte-t-il, croisé au dévoilement des finalistes au Gala Québec Cinéma, au Cabaret du Lion d’Or, jeudi dernier.

Parallèlement, le créateur de L’âge adulte fait le deuil de sa websérie, dont la sortie de l’ultime saison est prévue le 22 mai prochain.

« Je suis emballé que les gens aient accroché comme ça à cet univers-là. Ce qui me fait le plus de peine en fait, c’est de laisser aller ces personnages et mes acteurs. C’était une famille formidable », conclut-il.