David Backes se tient prêt

David Backes prend son mal en patience.

Même s’il avoue être frustré d’avoir été laissé de côté dans le match numéro un de la série contre les Maple Leafs, le vétéran attaquant de 34 ans des Bruins ne veut pas faire de vague avec ça.

«Pour être honnête, la décision n’a pas été facile à accepter, a-t-il reconnu vendredi. Je suis quelqu’un de fier. Ça fait longtemps que je joue dans cette ligue et je suis convaincu que je peux avoir un impact sur la glace. Mais je dois éviter d’être une source de distraction négative pour mon équipe. Je dois me tenir prêt si on me fait signe.»

Justement, une blessure à son coéquipier Jake DeBrusk pourrait faire en sorte que Backes participe au deuxième affrontement, samedi soir. D’ailleurs, DeBrusk a raté l’entraînement de vendredi.