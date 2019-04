Des congés d’impôt de 27 M$ de Québec aux cerveaux étrangers

Des centaines de chercheurs et experts étrangers venus s’installer ici ont eu droit à un congé d’impôt de près de 27 millions $ ces cinq dernières années, révèlent des données de Revenu Québec obtenues par Le Journal.

« Quand je suis arrivé ici, plutôt que de me dire : “Tu vas payer des impôts”, on m’a laissé le temps de m’installer. Ç’a été vraiment apprécié », partage le professeur à Polytechnique Montréal et chercheur d’IVADO, Samuel Bassetto, qui en a profité.

Comme lui, des centaines de chercheurs et experts recrutés à l’étranger n’ont pas eu à payer un sou d’impôt provincial les deux premières années ici, en plus d’avoir un rabais de 75 % la troisième année, de 50 % la quatrième et de 25 % la cinquième.

Pour une personne seule gagnant 90 000 $ par année, l’économie moyenne se chiffre à 10 737 $ par année sur une période de cinq ans, observe le fiscaliste Luc Godbout.

Contrairement à Québec, Ottawa n’offre pas ce type de « congé d’impôt », confirme au Journal Alexandre Igolkine, porte-parole de l’Agence de revenu du Canada (ARC).

« Complètement inéquitable »

Au Québec, ces « bonbons fiscaux » ont coûté 26,7 millions $ aux contribuables en cinq ans. Au total, plus de 19 millions $ sont allés dans les poches de chercheurs et 7,7 millions $ dans celles des experts.

« Les chercheurs sont passés de 455, en 2013, à 255 en 2017. C’est une baisse significative de 44 %. Quant au nombre d’experts, il a au contraire explosé de 56 %, de 100, en 2013, à 156 en 2017 », analyse Jean-Pierre Vidal, professeur titulaire à HEC Montréal.

Pour Renaud Brossard, directeur québécois de la Fédération canadienne des contribuables (FCC), ces congés d’impôt n’ont pas leur place. « Quand le gouvernement prend des risques pour favoriser une industrie, c’est nous qui payons. C’est complètement inéquitable », déplore-t-il.

« Est-ce que l’on n’aurait pas pu investir dans l’innovation locale pour mettre en valeur ce que l’on a chez nous ? » se demande pour sa part Jean-Philippe Meloche, professeur à l’Université de Montréal associé au CIRANO.

Pier-André Bouchard St-Amant, professeur à l’École nationale d’administration publique, souligne que des études démontrent que ce type d’incitatif donne des résultats, mais il comprend le mécontentement créé par la mesure.

« Un chercheur expert québécois n’a pas droit à ça, alors qu’un autre, dans un bureau juste à côté, qui vient de l’étranger, y a droit. Il y a dans ça une iniquité », concède-t-il.

De son côté, Nicole Martel, PDG de l’Association québécoise des technologies (AQT), estime que l’incitatif est bienvenu. « Si cette mesure-là fait en sorte qu’ils restent ici, si ça permet aux entreprises d’aller chercher des talents, je suis pour », lance-t-elle.

Joint par Le Journal, le porte-parole du ministère de l’Économie et de l’Innovation, Jean-Pierre Auteuil, a indiqué que la mesure « a eu des impacts positifs qui ont généré une amélioration de la profitabilité des entreprises et de nouveaux investissements en R-D ».

