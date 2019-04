Fugitifs!, un projet signé Webster au Musée national des beaux-arts du Québec

Jusqu’au 10 mai, le Musée national des beaux-arts du Québec accueille un projet signé Webster, historien et artiste hip-hop : Fugitifs! Intégrés à la galerie de portraits des notables, à l’entrée de la salle Devenir de l’exposition 350 ans de pratiques artistiques au Québec, 10 dessins grandeur nature, réalisés par des illustrateurs québécois, représentant 13 esclaves en fuite, tels qu’ils ont été décrits dans les journaux par leurs propriétaires qui les recherchaient, à la fin du 18e siècle. Des artistes tels que Paul Bordeleau, D. Mathieu Cassendo, Djief, Em, Caroline Soucy, Richard Vallerand, MALICIOUZ, ValMo et Amel Zaazaa ont, par leur talent, donné un visage à des hommes, des femmes et des enfants déshumanisés par l’esclavage.

Pascale Robitaille a rencontré Webster en entrevue pour échanger sur cette initiative. Il a notamment expliqué de quelle façon est né le projet. Il a également dit qu’il souhaitait que cette exposition permette à tous, jeunes et moins jeunes, de comprendre que le Québec compte une descendance noire depuis des siècles. « Si, déjà, on peut retenir ça, juste le fait de voir des personnes noires, habillées en habits d’époque, déjà, c’est un plus, a-t-il dit. Après ça, on peut tomber dans l’esclavage, on peut parler de la fuite, du processus de résistance. Mais à la base, si on peut revenir tout simplement à une présence noire plus que centenaire, ça me va. » Voyez le reportage samedi. Information : mnbaq.org.