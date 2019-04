Inquiétude généralisée chez les sportifs

Avec la fermeture connue des deux glaces de l’aréna de Sainte-Foy jusqu’en 2020, l’Association du hockey mineur de Sainte-Foy–Sillery, le Club de patinage artistique (CPA) de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy (CPVSF) misaient beaucoup sur la patinoire et les locaux de Jacques-Côté pour ne pas trop souffrir du manque d’heures de glace.

« C’est inquiétant, parce qu’on ne sait pas où on va se retrouver », commente Frédéric Delaunay, président de l’Association de hockey des Gouverneurs. « On espérait centrer nos activités et nos bureaux à Sillery, le temps que le Centre de glaces ouvre. Mais là, on est une association itinérante. »