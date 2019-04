[VIDÉO] La bande annonce de Star Wars: The Rise of Skywalker est enfin sortie... et nous sommes vraiment excités!

C’est à Chicago, lors la Célébration Star Wars, qu’a été présenté la nouvelle bande-annonce du dernier épisode de la présente saga.

Est-ce que ça va redonner un souffle d’excitation, suite au très discutable épisode 8?

Dans une discussion animée par Stephen Colbert, les vedettes ont défilé sur scène devant une foule de fans fébriles à l'idée de voir un avant-goût de la suite de la saga légendaire.

J.J. Abrams (réalisateur), Kathleen Kennedy (président de Lucasfilms), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Daisy Riley (Rey), Naomi Ackie (Jannah), Kelly Marie Tran (Rose Tico), Joonas Suotamo (Chewbacca) et les plus populaires des droïdes roulants, R2D2 et BB-8, ainsi qu'un nouveau droïde, «Dio», étaient tous sur scène.

Des images inédites défilaient à l’écran, excitant la foule présente de plus en plus!

Après une heure de questions, de réponses et d'hésitations, la bande-annonce a finalement été dévoilée.

Et voici enfin la bande-annonce de Star Wars: The Rise of Skywalker!

Avez-vous reconnu le rire de la fin?

L'apparition surprise de Ian McDiarmid confirme la rumeur: Palpatine, aussi connu comme Darth Sidious, serait de retour!

Le film est prévu pour Noël.

Alors d'ici là, patience, jeune Padawan!