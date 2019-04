La Grande Collecte de Moisson Québec

Depuis hier et jusqu’à demain, près de 1800 bénévoles vous attendent dans les 75 supermarchés de la grande région de Québec afin de recueillir vos dons en argent et/ou denrées non périssables lors de la 24e Grande Collecte de Moisson Québec. Soyez généreux.

Félicitations aux Commandeurs de Pointe-Lévy, Novice A mineur qui, contre toute attente, ont été sacrés les champions de la ligue Chaudière Rive-Sud Etchemins. Après un départ en dents de scie lors des premiers mois de la saison 2018-2019, les Commandeurs n’ont jamais abandonné et sont revenus en force en séries, remportant les cinq parties dans lesquelles ils ont été impliqués. Bravo aux joueurs et aux entraîneurs Éric Carrier, David Gosselin, Olivier Gingras et à la gérante de l’équipe, Marie-Josée Lemieux.

Grands Québécois

Voici les cinq personnalités qui seront intronisées à l’Académie des Grands Québécois, ce soir au Manège militaire de Québec, lors du 31e Gala des Grands Québécois présenté par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ). Ces personnes se sont illustrées à la fois par leur vision, leur pouvoir d’influence, leur rayonnement et leur implication dans les domaines culturel, économique, social et de la santé. Il s’agit, de gauche à droite, de : Christiane Germain et Jean-Yves Germain, coprésidents Groupe Germain Hôtels (domaine économique), Michel Verreault, président du conseil d’administration Fondation Cervo (domaine social), Docteure Louise Provencher, chirurgienne-oncologue, Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval (domaine de la santé), et Roland Lepage, homme de théâtre (domaine culturel). Depuis 1989, 111 Grands Québécois et Grandes Québécoises ont été honorés au cours des 30 dernières années. www.cciquebec.ca/grandsquebecois.

Pour les Petits Frères

Claude Savard , vice-président, Services financiers à l’entreprise, Ville de Québec, RBC Banque Royale, a accepté la présidence d’honneur du 7e souper-bénéfice au profit de l’organisme Les Petits Frères, qui se tiendra le mardi 14 mai, dès 18 h, au restaurant La Scala du boulevard René-Lévesque Ouest à Québec. Au fil des années, c’est plus de 130 000 $ qui ont été amassés depuis la première présentation, dont 30 000 $ l’an passé. La mission des Petits Frères est, entre autres, de redonner une famille à plusieurs aînés seuls, de leur permettre de retrouver un sens à leur vie, se sentir aimés, entourés, respectés dans leur dignité, et accompagnés jusqu’au bout de leur vie. Billets ou pour faire un don : 418 683-5533, poste 3, ou https://www.petitsfreres.ca.

Un record pour Réno-Jouets

Le 14e souper-bénéfice annuel de la Fondation Réno-Jouets, présenté le 3 avril dernier sous la présidence d’honneur de Michel Dallaire, président et chef de la direction de Groupe Dallaire, et en présence de Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec (qui a accepté la présidence du souper en 2020), a réuni près de 400 gens d’affaires et philanthropes et a surtout permis d’amasser la somme record de 136 000 $. Cette somme permettra à la Fondation Réno-Jouets de s’investir auprès d’enfants de familles défavorisées en leur remettant, par l’entremise d’organismes, des jouets recyclés et remis à neuf. www.fondationreno-jouets.ca. Sur la photo, Annie Asselin, directrice générale, qui tient le chèque, en compagnie des administrateurs de la Fondation et des invités d’honneur.

Anniversaires

Mario Côté (photo), gestionnaire d’événements de Québec, 68 ans... Ryan Nugent-Hopkins, joueur de centre des Oilers d’Edmonton (LNH) 26 ans... Guy Berryman, musicien britannique, bassiste du groupe Coldplay, 41 ans... Alain Zouvi, comédien québécois (Destinées à TVA), 60 ans... Andy Garcia, acteur né à Cuba, 63 ans... David Letterman, animateur américain de télé, 72 ans... Donald Pilon, comédien et acteur québécois, 78 ans.

Disparus

Le 12 avril 2018. Irwin Gage (photo), 78 ans, pianiste et accompagnateur américain... 2017. Charlie Murphy, 57 ans, acteur, humoriste et écrivain américain et frère de l’acteur Eddie Murphy... 2016. Jon Rechner, 44 ans, lutteur américain (ECW et WWE) mieux connu sous le nom de Balls Mahoney... 2013. Michael France, 51 ans, scénariste américain (Les Quatre Fantastiques,)... 2010. Michel Chartrand, 93 ans, syndicaliste québécois.