La signature de Porter

Le Crew de Columbus, c’est Federico Higuain, Gyasi Zardes, Justin Meram, Will Trapp et Zack Steffen. C’est aussi l’entraîneur Caleb Porter.

Micheal Azira, qui a joué toute sa carrière dans l’Ouest avant de rejoindre l’Impact l’été dernier, connaît bien Porter et le style pratiqué par ses équipes.

« Ils se battent pour tout. Caleb Porter est un entraîneur organisé et ses équipes sont comme lui. »

Rémi Garde a pleinement conscience du défi qui attend ses hommes, qui devront une fois de plus se débrouiller sans Ignacio Piatti, blessé au genou.

« On ne peut pas les laisser jouer tranquillement, il faut imposer le rythme.»

Samuel Piette est du même avis que son entraîneur et veut voir l’équipe bâtir sur la confiance des six premiers matchs.

« À la maison, il faut être un peu plus imposants dans notre jeu et être plus en confiance avec le ballon.