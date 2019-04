L’achat d’un navire de relève bientôt finalisé

Alors que plusieurs s’inquiètent des impacts de la saga de la traverse de Matane–Baie-Comeau–Godbout, la Société des traversiers du Québec (STQ) en « est à finaliser l’achat d’un bateau de relève », a révélé le ministre des Transports, François Bonnardel.

« Il y aura un bateau de relève », a assuré vendredi le ministre Bonnardel, en marge d’une conférence de presse. « Je veux rassurer les gens aussi qui veulent aller en vacances, en Gaspésie et sur la Côte-Nord, cet été : il y aura un service maritime », a-t-il ajouté.

Selon nos sources, des représentants de la STQ doivent se rendre en Europe, la semaine prochaine, afin de conclure la transaction. L’annonce officielle devrait suivre peu de temps après.

C’est maintenant un secret de polichinelle que la STQ a dans sa mire le NM Saaremaa. Identique au Qajaq W, en service depuis janvier entre St. Barbe et Blanc-Sablon, le Saaremaa a dû être réparé après une collision dans le port de Cuxhaven, en Allemagne, où il est amarré.

Ce traversier, beaucoup plus récent (2010) que l’Apollo (1970), devrait permettre de rétablir un service régulier à Matane. Quant au retour du NM F.-A.-Gauthier, qui est toujours en réparation au chantier Davie, « on est toujours sur un échéancier de la fin de l’été », a indiqué M. Bonnardel.

Rivière-du-Loup–Saint-Siméon

Dans l’attente, le traversier qui relie Rivière-du-Loup à Saint-Siméon a repris du service, vendredi matin, en accueillant un nombre d’utilisateurs plus élevé qu’à l’habitude.

Les poids lourds ont actuellement accès au CTMA Voyageur, trois fois par semaine, entre Matane et la Côte-Nord. Une liaison aérienne à 20 $ pour les piétons est aussi offerte tous les jours entre Mont-Joli, Baie-Comeau et Sept-Îles. Les traverses de Trois-Pistoles–Les Escoumins et de Rimouski–Forestville reprendront aussi du service plus tôt que prévu, la semaine prochaine.

– Avec la collaboration de Diane Tremblay et Stéphanie Gendron