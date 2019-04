Le Chaz renaît sur Maguire!

C'est dans le même local que celui qu'il a occupé de 1984 à 1989 que le restaurant phare de Sillery reprendra du service grâce à Camil Lacroix, actuel président de la Société de développement commercial Maguire, et à ses associés, le chef Jérôme Gilpin (Initiale, Toast!, Cendrillon, SSS) et David Fournier. Ainsi, le chaleureux restaurant rouvrira ses portes au 1326, avenue Maguire.

Un lieu culte dans les années 1980

Le restaurant Chaz était reconnu, dans les années 1980, comme la destination branchée de Québec pour bien manger et festoyer. Ce restaurant de quartier était alors réputé pour son ambiance chaleureuse, qui en a fait la destination idéale pour les 5 à 7 et les soupers animés.

C’est un menu midi et une carte de soir « léchés, mais abordables » que les nouveaux propriétaires promettent, tout en faisant revivre l’ambiance de brasserie française et l’accueil chaleureux que l’établissement offrait à l’origine. Avec une capacité d’une centaine de places à l’intérieur, dont plusieurs dans une section lounge, auxquelles s’en ajoutera une soixantaine en terrasse pendant l’été, le Chaz offrira une carte axée sur les produits de saison, les pièces de bœuf vieilli, les poissons et les fruits de mer, notamment. Les nostalgiques seront ravis de pouvoir savourer à nouveau le Chaz Burger, garni de bacon maison. Une formule brunch sera également offerte la fin de semaine.

Un secteur à revisiter

« Le Chaz ne vient pas rivaliser avec les autres restaurants de l’avenue Maguire, mais plutôt compléter l’offre de restauration sur place, a indiqué Camil Lacroix. Nous voyons en ce projet une façon de participer à la revitalisation de ce secteur commercial et résidentiel. Il y a présentement un engouement entourant l’avenue Maguire, c’est-à-dire que de nouveaux restaurants et de nouveaux projets voient et verront bientôt le jour, et c’est entre autres ce qui nous a poussés à faire renaître cet établissement phare dans le même environnement qu’à l’époque. »

