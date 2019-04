Le Groupe Structura acquiert Idecom pour bonifier son offre dans le secteur de marketing et des communications

Le Groupe Structura prend encore du gallon en se portant acquéreur de l’agence Idecom, une boîte réputée dans le milieu de marketing depuis 35 ans. Comptant une douzaine d’entreprises, le Groupe Structura poursuit ainsi son expansion et vient renforcer son expertise dans le domaine de la communication et du marketing, particulièrement en matière de graphisme et de solutions numériques, en accueillant parmi ses rangs l’équipe d’Idecom. Martin Gagnon agira ainsi comme président associé de l’agence, succédant à Jean-Yves Gagnon, qui se retirera graduellement des opérations. Ce dernier assumera le rôle de partenaire et de conseiller principal pendant la transition. Pour en savoir plus : legroupestructura.com et agenceidecom.com.