Le Lightning méconnaissable

En séries éliminatoires, le Lightning de Tampa Bay ne ressemble définitivement pas à l’équipe qui a dominé la Ligue nationale de hockey (LNH) en saison régulière. Les détenteurs du Trophée des présidents ont perdu un deuxième match consécutif contre les Blue Jackets de Columbus, cette fois par la marque de 5 à 1, vendredi soir, au Amalie Arena.

AFP

La série de premier tour se transportera maintenant en Ohio, alors que les hommes de Jon Cooper tirent de l’arrière 2 à 0.

Dans l’affrontement du jour, Matt Duchene a été la grande vedette offensive des Blue Jackets. L’attaquant de 28 ans a amassé un but et trois mentions d’aide. En deuxième période, il a profité d’un avantage numérique pour inscrire son premier but en carrière en séries éliminatoires de la LNH.

Duchene a également fourni des passes décisives sur les réussites de Cam Atkinson, Zach Werenski et Artemi Panarin.

Werenski, qui a aussi fourni une mention d’aide et qui a livré un combat, est devenu le premier patineur de l’histoire des «Jackets» à réussir un tour du chapeau à la Gordie Howe en série de fin de saison.

Riley Nash a aussi inscrit son nom dans la colonne des marqueurs chez les Blue Jackets.

Devant la cage des gagnants, Sergei Bobrovsky a repoussé 23 des 24 rondelles dirigées contre lui. C’est Mikhail Sergachev qui l’a privé de son premier blanchissage lors de la danse printanière. En troisième période, l’ancien premier choix (neuvième au total) du Canadien de Montréal en 2016 a décoché un tir du haut des cercles de mise en jeu qui a échappé au gardien russe.

Plus tard dans l’engagement final, Nikita Kucherov a été expulsé de la rencontre pour avoir frappé violemment Markus Nutivaara, alors que celui-ci avait les deux genoux au sol. Il ne serait pas surprenant que le meilleur pointeur de ligue en saison régulière doive expliquer son geste au département de la sécurité des joueurs de la LNH.

Les deux formations rivales se retrouveront dimanche soir, au Nationwide Arena.