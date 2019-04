Le temps des sucres dans le Quartier Petit Champlain : la plus longue table de tire sur neige pour Pâques!

Le samedi 20 avril, célébrez Pâques de façon originale en dégustant de la tire d’érable offerte par La Petite Cabane à Sucre de Québec sur la plus longue table de tire sur neige à Québec. C’est ainsi que la population est conviée à se sucrer le bec autour d’une table de 100 pieds de longueur. Il en coûtera 3 $ pour s’adonner à volonté à ce petit plaisir printanier, dans un cadre festif agrémenté d’animations, de musique et de chansons traditionnelles. Profitez-en pour visiter les commerçants et les restaurants du coin! Pour en savoir plus : quartierpetitchamplain.com.