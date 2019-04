Les 5 meilleurs bordeaux à moins de 20$

On dira ce qu’on voudra, Bordeaux se moque des courants et des modes.

La plus célèbre région viticole continue d’offrir parmi les meilleurs vins du monde. Ce n’est pas que l’apanage des grands crus classés. Contrairement à d’autres régions réputées où les prix ont explosé (Bourgogne, Piémont, Napa pour ne pas les nommer), on arrive encore à trouver des bijoux de bordeaux pour moins que rien. Ou presque. Sans parler du fait que les rouges, petits comme grands, possèdent une remarquable capacité de vieillissement. Papa l’a dit mille fois : « Rien de plus beau qu’un vieux bordeaux ! » Au moment d’écrire ces lignes, on trouvait plus de 800 références bordelaises à la SAQ. J’ai écrémé pour retenir les cinq meilleurs bordeaux à moins de 20 $ que j’ai dégustés dans la dernière année.

Buvez moins. Buvez mieux.

La Grande Chapelle 2017, Antoine Moueix, Bordeaux

Possiblement le meilleur bordeaux sous 15 $. De la maison Antoine Moueix (les Moueix à Bordeaux, c’est comme les Tremblay au Lac-Saint-Jean, on en trouve partout !), un assemblage classique de cabernet-sauvignon et de merlot donnant un vin simple de facture, mais dont l’éclat fruité et l’équilibre impeccable en font un vin agréable et digeste.

France 13 % | 2,2 g/l

★★ | $ ½

Code SAQ : 36012

Château la Mothe du Barry 2017, Bordeaux Supérieur

Ce Château la Mothe du du Barry est devenu un incontournable tellement il continue d’étonner millésime après millésime. Du merlot bien dodu montrant des tanins effilés, une matière souple et sphérique, le tout bénéficiant d’une belle fraîcheur. Le parfait exemple du « claret » — comme disent les Anglais — qui se boit comme du petit-lait. Production bio en plus.

France 13,5 % | 2,6 g/l

★★★ | $ ½

Code SAQ : 10865307

Château Pelan Bellevue 2015, Francs Côtes de Bordeaux

Dominance de merlot avec l’ajout cette fois de cabernet-sauvignon (40 %) et de cabernet franc (15 %), ce qui apporte un supplément de structure dans le vin. Issu d’un excellent millésime, il offre des parfums aguicheurs de moka, de cassis et de cerise. Parfait avec les viandes grillées. Production bio.

France 13,5 % | 1,4 g/l

★★★ | $$

Code SAQ : 10771407

Vieilles Vignes 2018, Château Sainte-Marie, Entre-deux-Mers

Bien que le rouge domine la production bordelaise, on y fait aussi de jolis blancs avec les cépages sauvignon blanc, sémillon et muscadelle. Celui-ci les contient tous et offre un beau nez typique d’agrume et de fleur avec une pointe de muscade. Bien sec, il offre un fruit ample, une acidité vive et une finale soutenue. Accord idéal avec une brochette de poulet ou de crevettes.

France 13 % | 1,2 g/l

★★ ½ | $ ½

Code SAQ : 10269151

Jean-Pierre Moueix 2015, Bordeaux

Un autre Moueix, dont on pourrait dire qu’il est le roi du merlot. Ses racines avec le Libournais, qu’il a remis sur pied à partir des années 1940, et ses liens avec Petrus, que plusieurs considèrent comme LE plus grand vin rouge de la planète, font des établissements Jean-Pierre Moueix une figure incontournable de Bordeaux. Composée de merlot à 80 % et le reste de cabernet franc, cette petite bombe de fruits et d’élégance impressionne. Tout ça pour moins de 20 $. Chapeau !

France 13,5 % | 2,5 g/l

★★★ | $$

Code SAQ : 13734337

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

