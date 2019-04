«Les anti-pods de la lutte»: rigolotes confrontations dans l’arène

MONTRÉAL | Après avoir notamment lancé «Alex Harvey, sur les traces d’un champion», et «XI MTL», qui jase de soccer, QUB radio continue d’enrichir son répertoire de baladodiffusions de contenus sportifs.

L’antenne numérique annonçait ainsi, plus tôt cette semaine, l’arrivée sur sa plateforme de la nouvelle émission «Les anti-pods de la lutte», qui s’adresse, comme son nom l’indique, aux mordus de la lutte.

Patric Laprade (considéré comme «le» spécialiste de la lutte au Québec) et Kevin Raphaël (enthousiaste passionné de ce sport), commentateurs de la série «RAW» à TVA Sports, sont les hôtes de cette tribune où sont analysées et observées les récentes nouvelles et actualités, les dessous de la WWE (World Wrestling Entertainment) et les compétitions d’importance à travers le monde.

Endossant les rôles du «heel» (méchant) et du «face» (gentil), le duo entretient souvent des opinions opposées, et chaque épisode de «Les anti-pods de la lutte» donne droit à des prises de bec virulentes et rigolotes.

Les capsules des «Anti-pods de la lutte» sont mises en ligne le jeudi, à toutes les deux semaines. Exceptionnellement, une vignette supplémentaire sera diffusée jeudi prochain, le 18 avril, dans le cadre des événements de la WWE, qui seront présentés au Centre Bell les 15 et 16 avril. Les animateurs s’entretiendront alors avec le lutteur québécois Kevin Owens.

Une autre baladodiffusion démystifiant l’univers de la lutte, «La lutteuse», avec Hélène Laurin (ou Lennie Löwe, son nom de ring) est également disponible sur QUB radio. «Les partants», rendez-vous quotidien de TVA Sports, a également sa déclinaison radiophonique sur QUB.

On peut écouter toute la programmation de QUB radio au www.qub.radio, avec l’application QUB radio et par le biais de divers services comme iTunes, Spotify, TuneIn, Google Podcasts, Google Play et Stitcher.