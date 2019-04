Les coachs de La Voix à Québec

Le dimanche 7 avril, les coachs de La Voix ainsi que les animateurs Charles Lafortune et Anouk Meunier étaient de passage à Québec, au Centre Vidéotron, pour participer à une soirée VIP en compagnie des 400 gagnants du concours Une soirée cocktail avec l’équipe de La Voix, organisé par TVA, le magazine 7 Jours, Vidéotron et le Centre Vidéotron. Les privilégiés ont notamment pu obtenir des autographes, prendre des photos et échanger quelques mots avec leurs vedettes préférées. Pleins feux était à l’aéroport Jean-Lesage, pour accueillir les membres de l’équipe à leur arrivée et a passé une partie de la soirée avec eux. Pour connaître leurs points de vue sur les candidats toujours dans la course et obtenir un aperçu de l’ambiance qui régnait lors de la soirée cocktail, voyez l’entrevue samedi. Pour tout savoir sur La Voix : videos.tva.ca/page/lavoix.

Photo courtoisie