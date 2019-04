Les restaurants Ashton : 50 ans de succès

Dans la région de Québec, la réputation des restaurants Ashton n’est plus à faire. Depuis sa fondation, en 1969, jusqu’à aujourd’hui, la roulotte à patates frites d’Ashton Leblond, située à l’angle du boulevard Hamel et de la rue Notre-Dame, à L’Ancienne-Lorette, est devenu une véritable institution aimée de la population et des visiteurs. Aujourd’hui, ce sont 24 succursales réparties à Québec, à Lévis et dans les environs qui servent des produits préparés maison, dont les incomparables frites, les pains à la viande et, bien sûr, la mythique poutine. Pour souligner les 50 ans de succès de ce fleuron local, cinq capsules seront diffusées à Pleins feux sur Québec au cours des prochaines semaines, à compter de demain, et permettront de découvrir d’autres facettes de l’entreprise. Pour en savoir plus sur les restaurants Ashton : chezashton.ca.