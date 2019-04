Nouvel essai peu concluant avec un ancien amoureux

Par un hasard de l’existence, j’ai revu un vieil ami. Enfin un peu plus qu’un ami. Disons une ancienne flamme avec qui j’avais fait un bout de chemin. Malgré moi, je me suis laissée entraîner à renouer, et je ne sais pas si j’ai bien fait. Au début de cette nouvelle relation, ce fut un charme ; il était attentif, à l’écoute, tendre, charmant, mais très vite, j’ai retrouvé celui que j’avais quitté brusquement jadis. Il est retombé dans ses vieilles rengaines qui, à force de répétition, m’avaient poussée à le quitter : tout le monde lui en veut, il est un grand incompris, ses collègues de travail, incluant ses patrons, n’acceptent pas qu’il soit plus intelligent et plus compétitif qu’eux. Bref, tout le monde le jalouse pour ses capacités qui dépassent celles de la moyenne des ours.

Et quand nous sortons avec des amis, alors là c’est une toute autre affaire, et je le découvre alors sous un autre jour. Soit monsieur se tait et regarde tout le monde de haut de façon un peu méprisante pour les propos qu’ils tiennent, soit il prend le crachoir, parle et rit plus fort que tout le monde, et veut toujours avoir le dernier mot. Donc il devient exactement comme avant.

Pourtant Louise, douze ans se sont écoulés entre nos deux aventures amoureuses. Mais je vous jure que si j’avais entre les mains des enregistrements de l’époque, je pourrais faire du copier-coller avec son discours d’aujourd’hui. À un point tel que je me demande s’il ne souffrirait pas d’un désordre mental quelconque ? Comme je ne me résigne pas à partir comme la première fois, j’ai tenté d’aborder le sujet de son comportement avec lui. Mais dès que je veux parler de ça avec lui, il est sur la défensive et m’accuse presque de prendre le parti des autres contre lui. Pensez-vous qu’il y a quelque chose à faire avec quelqu’un comme ça ou bien devrais-je me résigner à le quitter de nouveau pour de bon ? Est-ce possible qu’un homme de plus de cinquante ans ne soit pas plus réaliste qu’il ne l’est ?

Découragée et impuissante

Si, dans l’équation que vous faites entre la colonne du positif et celle du négatif de votre vie avec cet homme, ce que vous décrivez gruge la part du lion, je ne vois pas d’autre issue que de vous résigner à partir. À moins d’entamer une croisade pour qu’il accepte de regarder sa réalité en face. Et je dis bien une croisade avec tout ce que ça comporte d’embûches et de risques. Car quelqu’un d’aussi aveugle sur lui-même rendu à son âge a bien peu de chance de changer, surtout qu’il n’accepte pas de mettre le doigt sur ses travers. Seule une sérieuse et longue psychothérapie pourrait éventuellement en venir à bout.