Pâques à New York: 5 activités géniales à faire avec les enfants

Avec les enfants, un week-end de quatre jours à New York c’est juste assez. Pâques est le moment idéal pour visiter la grosse pomme en famille. Cette ville qui ne dort jamais vous propose une panoplie d’activités originales et divertissantes. En voici 5!

La Parade des chapeaux

Le dimanche de Pâques, la 5e Avenue offre sa célèbre et traditionnelle parade haute en couleurs, soit la «Easter Parade». De 10 heures à 16 heures, entre les 49e et 57e rues, des gens déguisés de façon extravagante se rassemblent pour célébrer la fête pascale. La parade de Pâques, nommée aussi Parade des chapeaux, existe depuis plus de 100 ans!

Le Children's Museum

Voici un endroit où les enfants ne voudront plus repartir. Le Children's Museum de Manhattan offre une programmation toute spéciale pour le long congé pascal. Pour les amuser : fabrication d’un panier pour les œufs, peinture d’une muraille et bien plus. Pour les enfants de tous âges.

À la recherche d’œufs en chocolat dans les parcs

En plus de faire la chasse aux cocos de cacao, les enfants pourront se faire maquiller dans plusieurs parcs new-yorkais, peindre des œufs, rencontrer des lapins géants et participer à plusieurs jeux. Le Jardin de Pâques du Rockefeller Center est l’un des plus prisés pour sa gigantesque sculpture végétale en forme de lapin de 4 mètres.

Jardin botanique

Ici, une destination printanière à souhait : le New York Botanical Garden! Si vous voulez vous éloigner un peu de l’agitation du centre-ville, une visite dans cet endroit paradisiaque est de mise. Vous pourrez admirer (et sentir) une exposition d’orchidées avec comme thématique cette année : Singapour!

Brunch avec vue à couper le souffle

Offrant une vue magnifique sur la ville, le restaurant pivotant The View propose un brunch de Pâques des plus appréciés. Au menu : bar à omelettes, saumon, charcuteries, bar à salades, fondue au chocolat, dessert de toutes sortes... bref, de quoi vous régaler.