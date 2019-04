Pas d’inquiétude à Nashville

Même s’ils ont perdu le match initial de leur série de premier tour contre les Stars de Dallas, les Predators de Nashville n’ont pas l’intention d’appuyer sur le bouton panique, bien au contraire.

Ayant participé aux séries lors des quatre dernières campagnes, la formation du Tennessee est l’une des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) ayant le plus de millage des récentes éliminatoires.

Les vétérans des Predators s’attendent d’ailleurs à ce que cette expérience rapporte.

«Nous avons connu bien des défaites en séries, a indiqué Colton Sissons au site internet de la LNH. En ce moment, on pourrait avoir l’impression d’en avoir perdu cinq en ligne, mais il s’agit seulement du premier match ses séries. Nous pouvons nous améliorer. Il y a des aspects que nous pouvons travailler et être bien meilleurs. Nous allons faire ça. Nous savons exactement quoi faire.»

La concentration avant tout

Si Ryan Johansen partage l’avis de son coéquipier, il tient tout de même à ce que les siens ne se basent pas uniquement sur leurs exploits passés.

«Nous ne devons pas seulement nous fier sur le passé et regarder ce qui est arrivé dans les dernières années, a-t-il dit. Je pense que nous devons nous concentrer sur notre groupe et trouver des éléments à améliorer dans notre jeu. Nous allons mettre ça en pratique et comme équipe, nous allons trouver un moyen de remporter le deuxième match.»

Lors du premier affrontement, les Predators étaient en contrôle après les 20 premières minutes. Les choses se sont cependant gâtées par la suite, une situation que ne veut pas revivre Johansen.

«Ils [les Stars] étaient plus rapides en deuxième période, a-t-il expliqué. Ce n’est pas comme s’ils avaient travaillé plus fort que nous, ils ont simplement joué de façon plus intelligente. [...] J’ai l’impression que nous l’avons juste échappé et que nous devons jouer de façon plus complète.

Les Predators et les Stars se retrouveront samedi soir au Bridgestone Arena pour la deuxième joute de cette série de premier tour.