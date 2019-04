Regarder la mort en face

J’ai toujours aimé cette chanson de Jean-Roger Caussimon et Léo Ferré, magnifiquement chantée par Renée Claude.

Ces jours-ci, il y a la comédienne Anick Lemay, qui a frôlé la mort et en parle dans son livre Le gouffre lumineux. Et il y a la série documentaire Je ne veux pas partir, à vero.tv, sur cinq personnes atteintes de maladies incurables. Eh que ça fait du bien d’aborder de front ce sujet tabou !

Hier, à mon émission de QUB radio, j’ai reçu, l’une après l’autre, la comédienne Anick Lemay et l’animatrice Audray Metcalfe. Quand elles se sont croisées, c’est comme si elles faisaient partie d’un club privé : le club de celles qui savent à quoi la mort ressemble.

Anick a eu trois cancers en 2018, elle en a parlé dans ses chroniques d’Urbania qu’elle a regroupées dans un livre bouleversant. Audray, 32 ans, atteinte de fibrose kystique, a interviewé quatre autres personnes qui vont mourir, comme elle, à plus ou moins brève échéance.

Je sais que c’est un cliché, qu’on l’a entendu 100 000 fois, mais Anick et Audray ont le même message : profitez de la vie, savourez chaque seconde, passez du temps avec les gens que vous aimez, arrêtez de courir.

Le livre d’Anick Lemay nous rappelle toutes les étapes difficiles qu’elle a traversées il y a exactement un an, quand elle a reçu le terrible diagnostic de cancer en mars 2018. Mais 12 mois plus tard, presque jour pour jour, elle est en forme, survivante, battante et elle a même de beaux cheveux frisés !