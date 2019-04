Signal de TVA Sports : les deux géants s’affrontent

Bell et Québecor ont entamé leur bataille juridique vendredi, en présentant deux visions diamétralement opposées sur ce qu’il adviendra du signal de TVA Sports, inaccessible aux abonnés de Bell depuis mercredi.

« Bell veut le beurre et l’argent du beurre. On pouvait faire ce qu’on a fait ; notre but est de rétablir le signal et de négocier de bonne foi, le statu quo sur une longue période est une tactique de Bell pour bénéficier de son avantage le plus longtemps possible », a plaidé ce matin l’avocat de Québecor Neil Peden.

De l’autre côté, Bell soutient que Québecor se doit de rétablir sans délai le signal et reproche à son opposant de ne pas respecter les règles du CRTC.

« Le cadre réglementaire prévoit le statu quo, [Québecor] choisit sciemment de le contourner », a répliqué l’avocat de Bell, Francis Rouleau.

Depuis le début des séries de la LNH mercredi dernier, TVA Sports n’est plus accessible aux abonnés de Bell. Dès le lendemain, l’entreprise a saisi les tribunaux afin de forcer Québecor de rétablir le signal, en plus de faire suspendre les publicités de sa campagne « Juste valeur ».

Hier, Québecor a proposé une entente qui aurait permis aux amateurs de sports de pouvoir regarder les séries éliminatoires de la LNH en français, mais Bell n’a rien voulu savoir.

« Nous étions prêts à redonner le signal en échange de négociations de bonne foi », a rappelé Me Peden en rappelant que Bell, avec RDS, a longtemps profité d’un monopole sur les chaînes sportives en français au Québec.

La chaîne TVA Sports est arrivée dans le paysage médiatique en 2011, mais Bell a « utilisé sa position pour nuire à la concurrence », a plaidé l’avocat.

Il a également été question du contrat qui lie les deux géants des télécommunications. Une clause prévoit le retrait du signal de TVA sports à condition d’un préavis de 180 jours. Bell estime que cela n’a pas été fait, tandis que Québecor affirme le contraire.

Bell s’en est ensuite pris à des bannières lors de matchs de hockey à TVA Sports suggérant aux abonnés de Bell de contacter un autre télédistributeur.

« Il y a un stratagème pour exercer une pression indue sur Bell, nous ne faisons pas usage de rudesse ou de conduite antisportive, bien au contraire », s’est défendu Me Rouleau.

L’audience, présidée par le juge Claude Champagne de la Cour supérieure du Québec, se poursuit cet après-midi.