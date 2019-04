Sols contaminés: Québec veut éradiquer les déversements illégaux

Québec veut mettre fin aux déversements illégaux de sols contaminés excavés en misant sur un système de traçabilité en temps réel.

Le gouvernement Legault veut ainsi s’assurer que les sols contaminés se rendent à la bonne destination, soit un lieu apte à les traiter, à les valoriser et à les enfouir.

C’est la géolocalisation des camions qui, croit le ministère de l’Environnement, va permettre d’identifier les fautifs et, éventuellement, de les sanctionner.

«Conjuguée à un resserrement de la réglementation, la traçabilité est apparue comme la solution optimale pour agir efficacement face aux nombreux déversements illégaux de sols contaminés observés au cours des dernières années», a dit le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette, vendredi.

«Il s'agit d'une excellente façon de fournir aux donneurs d'ouvrage, comme les municipalités et les promoteurs immobiliers, une garantie de leur exemplarité dans la gestion de leurs sols contaminés excavés», a ajouté le ministre.

Le projet de règlement touchant à la traçabilité des sols contaminés excavés sera soumis prochainement à une consultation publique. Québec prévoit que c’est un organisme à but non lucratif indépendant de l’industrie qui l’administrera.

Une «trace confidentielle et archivée des mouvements de sols» devra être effectuée, ceci «afin que leur propriétaire puisse aisément témoigner de la gestion écoresponsable qu'il en aura faite», a-t-on précisé, par communiqué.

Un appel d'offres permettra éventuellement de choisir le système qui sera autorisé par le ministre, a indiqué le gouvernement, qui dit s’être inspiré du système de traçabilité Traces Québec, déployé par Réseau Environnement, Wikinet et la Ville de Montréal dans le cadre de deux projets-pilotes de gestion de sols contaminés à Montréal.

«Ces projets-pilotes ont aidé le [ministère] à préciser les éléments d'encadrement réglementaire relatifs à la traçabilité des sols et à mettre en œuvre un plan d'action visant à mieux prévenir et sanctionner les infractions environnementales, dont les axes sont, notamment, le développement d'une traçabilité obligatoire et performante ainsi qu'une réglementation plus coercitive», a-t-on indiqué.

La FMQ ravie

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a indiqué qu’elle «appuie fermement la démarche» de Québec.

«Ce sont les membres de la FQM qui subissent les effets des déversements illégaux de terres contaminées sur leur territoire et nous sommes heureux que le ministre prenne les bons moyens pour régler le problème», a dit le président de la FQM, Jacques Demers.

«Il est urgent de faire quelque chose et nous appuierons fermement le ministre pour qu'il réussisse dans sa démarche», a-t-il poursuivi.