Un album en anglais signé Jeffrey Piton

Jeffrey Piton a une première offrande en anglais à présenter aux mélomanes. Le candidat de l'équipe de Marie-Mai durant la toute première saison du concours «La Voix», diffusée à TVA en 2013, lancera son album «Blind» le 3 mai prochain.

Au cours des derniers mois, l'auteur-compositeur-interprète a dévoilé les pièces «On My Own» et «A Place To Call Home». Il propose maintenant d'écouter «Panorama», l'une de ses deux nouvelles compositions en français, bâtie autour d'un message d'espoir.

«J'ai écrit cette chanson pour me rappeler qu'il y a toujours un peu de soleil après la pluie», a laissé savoir l'artiste dans un communiqué.

Fruit de deux ans de travail, «Blind» a été coréalisé par David Laflèche et Connor Seidel. On y retouve des ballades, mais aussi des chansons au tempo plus rythmé.

Jeffrey Piton sera en spectacle au Ministère, à Montréal, le 23 mai.