Un film américain pour Martin Dubreuil?

L’acteur Martin Dubreuil se croise les doigts, car il pourrait bien faire partie, pour la première fois, de la distribution d’un film américain portant sur un drame historique.

« Je suis en rôle pour un long métrage américain indépendant qui cherche du financement, qui serait sur l’histoire de Sacajawea, la jeune Amérindienne. Elle a participé au voyage de Lewis et Clark, dans les années 1800. C’est l’histoire vraie des États-Unis. Cela fait un an et plus que j’attends », divulgue-t-il, croisé au dévoilement des finalistes du Gala Québec Cinéma, jeudi dernier.

Dans cette production de l’auteure américaine Jane L. Fitzpatrick, l’acteur­­­ québécois se glisserait dans la peau d’un vilain.

« Je jouerais le seul rôle d’un Canadien français et il s’appelle Toussaint Charbonneau. Il est toujours dépeint comme un salaud. C’est un personnage qui a acheté Sacajawea et c’était son mari. Jane m’a expliqué que pour bien rendre justice à la maltraitance et à la douleur qu’ont subies les jeunes femmes autochtones, il faut que ce personnage-là soit méchant », précise-t-il.