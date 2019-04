Une croix sur le sport après l’attaque des trois chiens?

POTTON | La joggeuse qui a été sauvagement attaquée par trois chiens en Estrie le mois dernier ne pourra vraisemblablement plus pratiquer les sports qu’elle aime tant.

Dominique Alain, une grande sportive de 55 ans, faisait son jogging sur le chemin de l’aéroport dans la municipalité de Potton le 29 mars dernier, lorsqu’elle a été attaquée par trois chiens qui avaient échappé à la surveillance de leur propriétaire, Alan Barnes.

« Elle faisait du vélo, du ski, du tennis. Peu importe le sport, elle le faisait, dit son mari Leo Joy en entrevue avec Le Journal. Ses blessures auront un impact sur ses activités et elle ne sera peut-être plus capable de les refaire comme avant. »

L’homme de 62 ans a effectué sa première sortie devant les médias vendredi soir. M. Joy a mentionné que lui et sa famille — ils ont deux enfants de 26 et 30 ans — ont eu besoin de temps et d’intimité pour se remettre de cette difficile épreuve.

Selon nos sources, les premiers répondants qui sont arrivés sur les lieux ont qualifié la scène de « véritable massacre ».

« Je ne sais pas si elle va devoir se déplacer en fauteuil roulant, car elle doit passer à travers un long processus, dit-il. Je préfère ne pas parler de sa situation actuelle parce qu’il est encore trop tôt. »

Depuis l’attaque qu’elle a vécue pendant qu’elle faisait son jogging alors qu’elle était en visite chez une amie, elle a subi six interventions chirurgicales et devrait en subir d’autres au cours des prochains mois.

Toujours affecté

« Je suis content qu’elle soit encore en vie, avec nous », a-t-il dit en mentionnant qu’il remerciait le personnel médical qui s’est occupé de son épouse.

Visiblement affecté par le drame, Alan Barnes avait confié au Journal lundi dernier qu’il était prêt à tuer ses chiens s’il le devait. Ses bêtes sont des croisements entre différentes races.

« Je n’ai pas le temps de penser à lui », a répondu calmement M. Joy lorsqu’on lui a demandé s’il était en colère contre M. Barnes.

« Je ne suis pas content que ses chiens aient échappé à son attention, et ça n’aurait jamais dû arriver », a-t-il ajouté.

Pourquoi une évaluation ?

Les bêtes ont été mises en quarantaine par la Société protectrice des animaux (SPCA) deux jours après l’incident. La SPCA a recommandé à la municipalité de les euthanasier à la suite d’une évaluation qui a démontré qu’ils étaient agressifs.

Sur l’ordre de la municipalité, les trois chiens ont finalement été euthanasiés mardi dernier, soit 12 jours après avoir attaqué la joggeuse.

« Je ne comprends pas pourquoi la SPCA a eu besoin de faire une évaluation, s’est questionné M. Joy. Il suffit de regarder les dommages qu’ils ont faits. »

► Une campagne de sociofinancement a été lancée jeudi pour aider la famille. Vendredi soir, elle avait amassé près de 3000 $.