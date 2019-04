FOURNIER, Thérèse Talbot



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 3 avril 2019, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée dame Thérèse Talbot Fournier, épouse de monsieur Georges Fournier, fille de feu Régis Talbot et feu Marie-Jeanne Parent. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h 30 à 15 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Georges; sa fille Marie (Roger Asselin); ses petits-enfants: Nicolas (Geneviève Hotte) et Valérie (Jérôme Lahaie); ses arrière-petits-enfants: Fanny, Zoé, Jade et Anaïs; sa belle-sœur Marguerite Gagnon (feu André Talbot); son beau-frère Lucien Fournier (feu Lucienne Delisle); ainsi que d'autres feu frères et sœurs et plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du St-Sacrement du département de l'aile Coulombe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.