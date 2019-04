48 heures à New York

À l’approche du long congé de Pâques, les Québécois sont nombreux à préparer une petite escapade à New York. Voici un circuit, composé d’une quinzaine d’adresses, qui pourrait inspirer les plus aventuriers comme les plus romantiques.

Photo Julienne Schaer

Jour 1 – Le Queens

Installation au Z Hotel (zhotelny.com), situé le long de l’East River et dont toutes les chambres offrent une vue panoramique sur Manhattan et le pont Queensboro. À noter que cet hôtel dispose de navettes pour se rendre et revenir de Manhattan.

Visite du Sculpture Center (sculpture-center.org), un musée sans but lucratif, fondé par des artistes en 1928 et dédié aux développements expérimentaux et innovants de la sculpture contemporaine.

Visite du MoMA PS1, l’un des plus anciens musées consacrés uniquement à l’art contemporain aux États-Unis. Situé dans les anciens locaux d’une école d’où son nom PS (Public School), il a été fondé en 1976, mais est affilié au Museum of Modern Art de New York (MoMa) depuis 2000. (moma.org)

Lunch au M. Wells Dinette du MoMa PS1, un resto de type cafétéria du chef québécois Hugue Dufour (ancien du Au Pied de Cochon), pour déguster son hamburger au... spaghetti ! Eh oui, ça existe !

Promenade à Gantry Plaza State Park avec sa promenade sur les bords de l’East River, ses jardins et son immense pancarte Pepsi-Cola.

Virée magasinage dans les boutiques de la rue Vernon.

Souper au Adda (addanyc.com) un nouveau restaurant indien acclamé par la critique, mais attention, la cuisine du chef Chintan Pandya est vraiment très épicée.

On prend un dernier verre au Dutch Kills. (dutchkillsbar.com)­

Photo Julienne Schaer

Photo Julienne Schaer

Jour 2 – Manhattan

Installation à The Frederick (frederickhotelnyc.com), magnifiquement situé sur West Broadway, dans le quartier Tribeca, à deux pas du métro et à quelques minutes à pied des anciennes tours (World Center) détruites le 11 septembre 2001. Membre du groupe Triumph Hotels, il s’agit du plus vieil hôtel de New York (1845). Les 6 hôtels de ce groupe offrent des tours gratuits des quartiers où ils sont installés (jour différent pour chaque hôtel) sur réservation préalable. (triumphhotels.com)

Visite du 9/11 Memorial & Museum (911memorial.org). Malgré les années, l’émotion est toujours aussi intense devant ces rappels d’un acte insensé.

Au 102e étage du One World Observatory (oneworldobservatory.com), on s’offre une vue d’oiseau sur cette ville unique.

Brookfield Place (bfplny.com), un ensemble à bureaux rénové après les attentats, mérite la visite pour son hall époustouflant. On y trouve également des restos, des boutiques, etc.

Enfin, on termine au spectaculaire Oculus (panynj.gov), l’immense bâtiment en forme d’ailes d’oiseau qui remplace l’ancienne gare PATH, détruite lors des attentats. Plaque tournante du transport à Manhattan, elle compte également de nombreux magasins, restaurants, cafés et même un marché.

Photo Marley White

En soirée

Souper au légendaire resto Serafina (serafinarestaurant.com) adjacent à l’hôtel. On y déguste le plus délectable repas du séjour. Inoubliable !

On termine la soirée au bar Primo’s (primostribeca.com) dans l’ambiance Art déco de ce bar qui sert des cocktails depuis les premiers jours de cet hôtel historique.

► Voyage organisé par Nycgo (nycgo.com). Les vols étaient offerts par American Airlines.