RODRIGUE, Maurice



À l'IUCPQ, le 12 avril 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Maurice Rodrigue, fils de feu Germaine Deslongchamps et de feu Antonio Rodrigue. Il demeurait à Neuville, autrefois à Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Mike Bernier), Joanne (Jeff Nichols), Chantal et Michel (Jennifer Painter); ses petits-enfants: Krystle et Sara, Alanna et Bradley, Brooklyn; ses arrière-petits- enfants: Hunter, Preston, Thomas et Jillian; ses soeurs: Suzanne (feu Jean-Charles Bisson, Jacques Bard) et Christiane (feu Marcel Drolet); ses nièces: Marie-Josée Bisson (John Jairo Rivera) et Sylvie Rodrigue; ainsi que Coralie, Charles, William et Valérie, ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du département de gériatrie, pavillon Notre-Dame, au 3ème étage de l'IUCPQ. Sensible à la cause des Dons d'organes, monsieur Rodrigue aimerait inciter les gens à faire un geste de grande générosité en signant leur carte de donneur au verso de la carte d'assurance maladie. La famille vous accueillera auà compter de 9h.