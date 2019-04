GOUPIL, Monique Dahl



À son domicile, le 10 avril 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Monique Dahl, épouse de feu M. Jean-Yves Goupilet conjointe de feu M. Marcel Dufour. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemercredi le 17 avril 2019 jour des funérailles de 10h30 à 12h30.Elle laisse dans le deuil ses filles: Karen (Paul LeBlanc) et Julie (Michel Drouin); ses petits-enfants: Alexandre (Marie Chevane), Renaud, Béatrice et Louis-Philippe; sa bonne amie Dorothée Tremblay (Jean-Guy Léveillé); ses frères et ses belles-sœurs: Roger (Ghislaine Duchêne) et Nelson (Suzette Dufour); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goupil: Alain (Diane Plamondon), René (Lucie Tremblay), Johanne (Denis Tremblay), Christian (Line), Marie-France (Normand Mathieu) et Denis (Danielle Poirier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufour ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec - Maladies du rein), 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet: www.fondationduchudequebec.ca