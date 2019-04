Simon Caron: Agent de sécurité et guitariste passionné

Agent de sécurité le jour, Simon Caron est aussi à la tête de la formation rock progressive Red Sand. Un groupe qui lancera bientôt son huitième album et qui s’est déjà produit en Allemagne.

« On a donné une trentaine de spectacles au Québec, aux États-Unis, à Ottawa et en Allemagne. On a l’honneur de faire les premières parties de Saga, Pendragon et Van Der Graaf Generator », relate le guitariste de 51 ans.

Simon Caron travaille pour une agence de sécurité sous-traitée par la Régie de l’assurance-maladie du Québec. Il est en poste depuis trois ans aux bureaux situés sur la Grande-Allée­­­­ à Québec.

Guitariste autodidacte, il a formé son premier groupe avec des amis alors qu’il était en secondaire 5.

Le jeune étudiant était tombé en amour avec la formation britannique Marillion.

Un rêve

Simon Caron rêvait de gagner sa vie avec la musique.

En 2004, Red Sand voyait le jour et lançait un premier album intitulé Mirror of Insanity. La formation est nommée découverte de l’année par le magazine polonais Metal Hammer.

Gentry, le suivant, est aussi bien accueilli. Puis il a connu une baisse de popularité inexpliquée.

« Je monte des compositions tous les jours et j’ai toujours la flamme. Ça n’arrête pas », déclare le guitariste de la formation qui a lancé son huitième album, Forsaken, la semaine dernière et se produira à Recheinbach, en Allemagne, ce week-end, à l’occasion de la septième édition du Artrock Festival.

Simon Caron, 51 ans