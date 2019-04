Blâmé pour manque d’éthique, Pratte s’excuse

« Je m’excuse auprès des personnes qui avaient placé leur confiance en moi et en mon intégrité, notamment mes collègues du Sénat (et) d’avoir, par mon imprudence, trahi cette confiance », nous a-t-il écrit.

À cette époque, le quotidien La Presse, l’une des filiales de PCC, était en voie de devenir un organisme à but non lucratif (OBNL) et avait besoin de changements législatifs pour y parvenir. M. Pratte avait comme mandat de conseiller cette transition.