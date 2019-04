[VIDÉO] René Turgeon, chef d’entreprise aux 13 albums country

Président et copropriétaire d’une compagnie de structures d’acier qui compte une cinquantaine d’employés, René Turgeon trouve l’équilibre dans la musique country, qu’il considère comme une seconde entreprise. Il n’a pas moins de treize albums country à son actif et une tournée qui se prépare pour cet été.

Le jour, René Turgeon veille à la prospérité de l’entreprise familiale Structure d’acier Turgeon, située à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, avec sa sœur Cindy. La compagnie est un chef de file dans l’est du Canada pour la fabrication de structures d’acier de bâtiments.

Les soirs et les fins de semaine, c’est guitare en main que le père de deux enfants se consacre à sa passion pour le country. Écriture de chansons, spectacles, René Turgeon réussit à mener de front ses deux carrières.

Depuis qu’il a 18 ans, il a autoproduit un album par année pendant dix ans. Ses deux derniers albums, parus en 2015 et 2017, se sont écoulés à 20 000 exemplaires. « C’est un beau succès, pour un « no name », s’exclame-t-il en riant.

Aujourd’hui, il côtoie des artistes comme Paul Daraîche, Mario Pelchat et Brett Kissel, dont il a assuré quelques premières parties au Québec.

La reconnaissance

René Turgeon ne pourrait pas se passer des moments forts qu’il vit sur scène et de tout ce que la musique lui procure. Il avoue aller chercher une reconnaissance qu’il n’a pas en affaires.

«Quand je vends une bâtisse, personne ne m’applaudit dans mon bureau. Sur scène, je fais trois accords, et le monde réagit», explique-t-il.

René Turgeon confie qu’il ne pourrait pas se consacrer seulement à une ou l’autre de ses deux passions.

«À 20 ou 22 ans, j’aurais aimé ça avoir la popularité que j’ai aujourd’hui, dit-il. Mais je n’étais pas prêt pour ça. Et avec une entreprise qui fonctionne très bien aujourd’hui, je ne ferais pas que ça. La musique, c’est un monde qui est très dur. Il faut être fait fort.»

René Turgeon est en train de travailler sur un prochain opus, qui pourrait bien être un album de Noël.

René Turgeon, 41 ans