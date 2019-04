BOIVIN, Clermont



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 8 avril 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Clermont Boivin, époux de madame Rita Bresse, fils de feu madame Marie-Anna Roberge et de feu monsieur Joseph Boivin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 21 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Michel (Lucie Blanchet), Esther (Joseph Fabrizio), Rachel, Élise (Mike Ford), Bernard (Yamil Rey) et Louis; ses petits-enfants: Marilou, Moïra, Samuel, Rolando, Alexandre, Mathieu, Naomie, Geneviève, Milène et Sophie; ses arrière-petits-enfants: Rosemary et Zach; ses frères et sœurs: Roland (Jacqueline Bédard), Rita, Gisèle sr, Raymond (Pierrette Plamondon), Desneiges sr, Rodrigue (Hélène Bernier), Réjean, Micheline (Jean-Charles Bélanger) et Luc (Ginette Sirois); ses belles-sœurs: Monique et Marie (André Routhier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec Téléphone: 418 529-9742 Courriel : info.regiondequebec@scleroseenplaques. Des formulaires seront disponibles sur place.