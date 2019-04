De la musique aux oreilles des Blues

Ce n’est pas le scénario qui était prévu. Ça devait être une ronde pépère pour le Lightning avant de passer aux choses sérieuses. Pourtant, le voilà en retard 2 à 0 dans la série l’opposant aux Blue Jackets de Columbus.

Mené par la soirée de quatre points de Matt Duchene et deux buts inscrits en supériorité numérique, les Blue Jackets l’ont emporté 5 à 1.

La troupe de John Tortorella a du même coup réalisé un tour de force que personne n’attendait. Après tout, les Floridiens n’ont perdu que sept rencontres en temps réglementaire au Amalie Arena au cours de la saison. De plus, à seulement deux occasions durant le calendrier, ils ont subi deux revers de suite.

Les Blue Jackets ont joué le même tour au Lightning que celui joué aux Capitals à pareille date l’an dernier. Washington avait remporté les quatre suivants, amorçant sa marche vers la conquête de la coupe Stanley.

«Nous n’avons plus le choix. Le prochain match doit être notre meilleur de la saison», a indiqué Steven Stamkos, blanchi pour un deuxième match de suite.

Kucherov frustré

Si le Lightning souhaite imiter les Capitals, il devra justement souhaiter un réveil des trios de Stamkos et de Nikita Kucherov. Au cours des deux premières rencontres, Yanni Gourde est le seul membre de ces deux unités à avoir noirci la feuille de pointage.

Hier, à certains moments de la rencontre, Jon Cooper a réuni Stamkos à Kucherov dans l’espoir de créer quelques étincelles. À défaut de marquer, ils ont obtenu quelques occasions, mais sans plus.

La situation dans laquelle se trouve le Lightning exige maintenant davantage que quelques timides percées au filet de Sergei Bobrovsky.

D’ailleurs, étroitement et efficacement surveillé par ses vis-à-vis, Kucherov a démontré sa frustration en picossant ses adversaires à quelques occasions.

«C’est ce qui se produit lorsque tu te défends en unité de cinq. Peu importe qui est l’adversaire, ça devient difficile pour cette équipe d’attaquer», a expliqué Pierre-Luc Dubois, des Blue Jackets.

La soirée de travail du Russe s’est terminée avant la fin de son quart. Avec moins de cinq minutes à jouer, il a écopé de 17 minutes de punition...

Il devra retrouver sa concentration et son sang-froid sans quoi le Lightning sera dans le pétrin. Ça, c’est si la ligue ne décide pas de lui imposer une sanction supplémentaire pour sa mise en échec à la tête de Markus Nutivaara. Un geste que John Tortorella n’a pas voulu commenter.

Soirée record pour Duchene

Il lui en aura fallu du temps, mais Matt Duchene a finalement inscrit le premier but de sa carrière en séries éliminatoires. Un premier but en 10 ans. En plus, ses trois passes et ses quatre points constituent un record d’équipe.

«Il y a des soirs comme ça. Tu peux essayer la même chose 10 fois, 100 fois. Parfois, tout fonctionne, parfois, c’est le contraire. C’est la nature du sport», a déclaré la première étoile de la rencontre.

Il faut dire que l’Ontarien n’a pas une vaste expérience en séries. Il s’agit seulement de sa troisième présence au tournoi printanier. En neuf matchs, avant celui d’hier, il avait récolté six mentions d’assistance.

Une nouvelle saison

On dit souvent que les séries, c’est une toute nouvelle saison. L’efficacité de l’attaque massive des Blue Jackets en est un bel exemple. En deux rencontres, elle a produit trois buts sur les neuf de son équipe.

Trois buts en six supériorités numériques. En saison régulière, cette unité des Jackets avait pris le 28e rang du circuit Bettman avec un faible taux d’efficacité de 15,4 % (34 en 221).