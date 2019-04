Pierre Bordeleau: De Lucien Francoeur aux tapis de danse

Depuis une vingtaine d’années, Pierre Bordeleau vend des tapis de danse aux quatre coins de l’Amérique du Nord. Mais dans une « autre vie », il a déjà enregistré des albums avec Lucien Francoeur et même accompagné des musiciens de Gentle Giant dans quelques concerts aux États-Unis. « J’ai été privilégié de jouer avec ces gens-là », dit-il.

Le métier d’artiste, Pierre Bordeleau y a pleinement goûté dans sa vingtaine.

Natif de Shawinigan, le guitariste a participé à plusieurs projets qui ont connu du succès, entre les années 1974 et 1989, dont le groupe Karibou / Kamera – qui s’est séparé après le décès de son bassiste, Luc Poirier – et Lucien Francoeur (« j’ai joué de la guitare sur Le rap à Billy! »).

Mais à la fin des années 1980, Pierre Bordeleau s’est retrouvé à un carrefour.

Divorce

Récemment divorcé, et avec une pension alimentaire à payer, il ne pouvait alors plus poursuivre dans le milieu incertain de la musique. « Ça me prenait un salaire plus régulier », dit-il.

Grâce à un contact, il a été engagé par la compagnie américaine Rosco Laboratories Inc., qui était spécialisée dans les périphériques d’éclairage pour le cinéma, la télévision et le théâtre. Il y a travaillé dans leurs bureaux de Toronto, de 1989 à 2007.

Et depuis 12 ans, il continue à travailler pour cette compagnie, mais cette fois-ci à son propre domicile de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec. « Je m’occupe à vendre des tapis de danse en vinyle pour des studios de danse au Canada et aux États-Unis », dit-il.

Se réorienter

Malgré cette « nouvelle vie » hors musique qui l’occupe depuis déjà 30 ans, Pierre Bordeleau n’a pas délaissé la guitare et le micro pour autant.

Depuis 2011, il fait partie du trio Beauties and the Beat, en compagnie de sa conjointe et d’une amie. « Nous faisons des spectacles simplement pour le plaisir », dit-il.

Entre 2010 et 2015, il a accompagné à quelques reprises le groupe Three Friends, qui comprend d’anciens membres de la légendaire formation Gentle Giant.

« J’ai remplacé le chanteur qui avait des problèmes de visa. J’ai pris des vacances de mon travail pour les accompagner. C’était toute une expérience ! »

Aujourd’hui âgé de 63 ans, Pierre Bordeleau sourit en pensant à toute cette aventure musicale qu’il a vécue. Aurait-il pu faire une carrière complète comme musicien ? « Je pense que oui, dit-il. J’ai quand même été privilégié. Je suis vraiment content du chemin que j’ai eu. »

Pierre bordeleau, 63 ans