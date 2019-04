Dr Christian Boukaram: Deux passions complémentaires

Du plus loin qu’il se souvienne, le Dr Christian Boukaram a utilisé son piano pour s’évader loin de ses tracas quotidiens. Au fil des ans, ses identités de musicien et de médecin se sont scindés, devenant à jamais indissociables.

« La musique fait partie de moi; elle sera toujours dans ma vie. C’est un besoin inné. Beaucoup plus qu’une passion, c’est une thérapie », confie le spécialiste en cancérologie.

Il n’avait que 5 ans lorsqu’il a posé ses doigts sur le piano familial pour la première fois, dans son Liban natal. La musique est rapidement devenue une bouée de sauvetage pour traverser la dure réalité de l’époque.

« Pendant la guerre, on ne voulait pas sortir de la maison parce qu’on avait peur des bombes. Un enfant a besoin de s’échapper, et le piano était parfait pour ça. Ça a été ma ma solution », dit-il.

Cette passion l’a suivi jusqu’au Québec où sa famille s’est installée lorsqu’il avait 13 ans. Et elle ne l’a jamais quitté. À ses connaissances de base, acquises au Moyen-Orient, s’est ajoutée une formation plus approfondie à Montréal, en plus de cours privés de chant suivis en marge de sa carrière médicale.

Car Dr Boukaram n’a jamais envisagé délaisser la musique au profit de la médecine.

Il a toujours été clair pour lui que les deux passions devaient cohabiter afin de maintenir un équilibre qu’il juge nécessaire à sa pratique.

« Les émotions que je vis au travail alimentent ma musique. Et la musique m’apporte l’équilibre qui me permet d’être un meilleur médecin. C’est complémentaire. Jouer du piano est ma manière de canaliser toutes les émotions que je vis ici [à l’hôpital]. La musique, c’est ma catharsis », dit-il.

Chorale

Voyant à quel point la musique lui était bénéfique, Dr Boukaram a décidé de partager sa passion pour la musique avec ses patients. Ainsi naissait la chorale CROIRE, un choeur de quelques dizaines de choristes se réunissant sur une base hebdomadaire pour répéter.

Et les effets n’ont pas tardé à se faire remarquer.

« Ils arrivent aux répétitions fatigués et ils en ressortent épanouis. Ça leur fait réellement du bien de se changer les idées ensemble. Les études démontrent que la musique peut diminuer la perception de la douleur. Car la douleur a une importante composante psychologique, en plus de physique », explique le spécialiste.

Le public peut découvrir le fruit de leurs efforts avec deux concerts bénéfices semestriels. Les sommes amassées au cours de ces soirées sont alors investies dans le fonds CROIRE, visant à améliorer la qualité de vie des patients au cours de leur lutte contre le cancer.

Dr Christian Boukaram, 41 ans