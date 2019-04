Golf: Tiger Woods au deuxième échelon à Augusta

Tiger Woods a complété la troisième ronde du tournoi des Maîtres avec une performance de 67 (-5), samedi à Augusta, en Géorgie.

L’Américain de 43 ans partage le deuxième rang avec son compatriote Tony Finau. Les deux athlètes ont un cumulatif de 205 (-11), soit deux coups de plus que le meneur, l’Italien Francesco Molinari. Ce dernier a remis une carte de 66 (-6), sa meilleure performance de la semaine. Il a réussi six oiselets et n’a pas commis d’erreur.

Lors de sa ronde du jour, Woods a réalisé six oiselets, dont trois consécutifs entre les sixième et huitième trous. L’ex-numéro un mondial a fauté une seule fois, soit au cinquième fanion.

Derrière Woods et Finau, l’Américain Brooks Koepka est à trois coups de la tête, lui qui a joué 69 (-3) samedi.

De son côté, le Canadien Corey Connors a remis une carte de 71 (-1) pour une deuxième journée d’affilée. En vertu de son cumulatif de 212 (-4), il partage le 22e échelon avec l’Américain Jordan Spieth et le Britannique Tommy Fleetwood.