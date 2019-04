Le 4e souper-bénéfice « De la Terre aux Étoiles » de L’Arche L’Étoile se tiendra le mardi 14 mai, dès 17 h, au Patro Roc Amadour, de la 1re Avenue à Québec, sous la présidence d’honneur de Jean-Robert Leclerc (photo) président du conseil d’administration de Groupe Leclerc. Tous les profits de la soirée permettront au Centre de jour et à l’organisme de L’Arche L’Étoile de poursuivre sa mission visant à offrir aux personnes ayant une déficience intellectuelle un milieu de vie épanouissant où l’on révèle la valeur unique de chaque personne. Les billets sont en vente au Centre de jour situé au 360, Saint-Vallier Ouest et au bureau de L’Arche L’Étoile situé au 218, Saint-Sauveur, jusqu’au vendredi 10 mai. Renseignements : 418-527-8839.

Les Amis de la pêche

Alain Grenier, président et copropriétaire de AIA Automation Inc., a accepté la présidence d’honneur du 24e Rendez-vous gastronomique des Amis de la pêche qui se tiendra le vendredi 3 mai à la salle des Promotions du Séminaire de Québec. Tous les profits seront remis à la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée qui en profitera pour remettre le Prix Fontinalis récompensant une personne ou une organisation qui œuvre pour la promotion de la pêche et du plein air. Les profits amassés serviront à couvrir une partie des coûts reliés aux activités éducatives de la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée dont, entre autres, l’initiation des jeunes aux plaisirs de la pêche sportive. Renseignements : https://www.fondationtruite.com ou 418-848-6906.

Nouveau président

Bravo à Luc-Antoine Boivin, de Boivin Construction, qui a été élu, pour un mandat d’un an, au poste de président du conseil d’administration 2019-2020 de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec. Il succède ainsi à Guillaume Bouchard (Isolation Air-Plus) qui occupait ce poste depuis 2017.

Fondation Jonction pour Elle

Le salon de coiffure Parikart Signature et MO Boutique (vêtements pour femmes), tous deux situés au 1170, rue de Courchevel, à Lévis, ont profité d’un événement Beauté (cocktail et défilé de mode), le 27 mars dernier pour remettre un chèque de 700 $ à la Fondation Jonction pour Elle en guise d’appui aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale. Sur la photo, de gauche à droite : Hélène Paré, copropriétaire de Parikart Signature; Michelle Paré, directrice générale, Fondation Jonction pour Elle; Stéphanie Poulin, propriétaire de MO Boutique, et Sylvie Picard, copropriétaire de Parikart Signature.

25 ans d’engagement sans faille

Les membres du conseil d’administration et les employées du CPE Joli-Cœur ont souligné récemment les multiples réalisations de leur directrice générale, Natalie-Anne Papineau, mais surtout son 25e anniversaire à titre de directrice. Avant d’occuper officiellement ses fonctions, le 5 avril 1994, Mme Papineau avait été active au sein du CA à titre de parent bénévole. Aujourd’hui, elle veille sur les installations de garde en CPE, dont 2 situées à Lac-Beauport et 2 autres à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Sur la photo, de gauche à droite : Joanie Lemelin, bénévole; Natalie-Anne Papineau, directrice générale, et Patrick Nolin, président du CA.

Anniversaires

Beppino Boezio (photo) de chez Importations Eno Friul (vins) » son âge ? La normale plus 3 au golf...Jasey Jay Anderson, snowboardeur québécois, 44 ans... Davis Love III , golfeur américain et commentateur sportif, 55 ans... Gary Kasparov, champion mondial d’échecs (1985-2000), 56 ans... Dany Laferrière, écrivain et scénariste, né à Port-au-Prince, 66 ans... Robert Toupin, comédien québécois, 71 ans.

Disparus

Le 13 avril 2018. Milos Forman (photo), 86 ans, cinéaste américano-tchèque récompensé plusieurs fois à Hollywood... 2017. Dan Rooney, 84 ans, président des Steelers de Pittsburgh et l’un des administrateurs les plus influents de la NFL... 2011.

Ercole Turchetti, 92 ans, dit le Baron, à l’origine de l’Amicale des Sommeliers de Québec et le 1er maître d’hôtel du Holiday Inn Sainte-Foy... 1999. Marcel Martel, 74 ans, chanteur country, père de la chanteuse Renée Martel.