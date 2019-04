Brian Lipson: L’avocat à la trompette

Avant de devenir avocat, Brian Lipson était musicien et soufflait dans une trompette. Détenteur d’un bac en composition musicale et en improvisation de l’Université du Michigan, l’homme de droit continue de nourrir cette passion envers la musique, mais d’une tout autre façon.

Originaire de Detroit, le musicien avocat de 40 ans a participé à une vingtaine d’albums, dont ceux de Dany Placard, Basia Bulat, Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra & Tra-La-La Band, Sam Shalabi et Matana Roberts.

Avocat au sein du cabinet McCarthy Tétrault, à Québec, depuis deux ans, Brian Lipson est spécialisé dans les questions de droit des transports et de la logistique.

Coup de foudre

Il avait huit ans lorsqu’il a eu un coup de foudre pour la trompette.

« J’ai commencé par le trombone et j’ai ensuite changé pour la trompette. Parce qu’elle était plus légère et parce que les trompettistes jouent toujours la mélodie », dit-il, en riant.

L’intérêt grandit et il pratique jusqu’à six à sept heures par jour durant son adolescence.

Accepté à la Faculté de musique de l’Université du Michigan en 1996, il commence, en 1999, à faire de la musique de façon professionnelle.

Il participe à des sessions d’enregistrement, à des concerts et il monte ses propres projets.

En 2002, installé à Brooklyn, il a l’occasion de participer à l’enregistrement d’une œuvre, qui n’a jamais été endisquée, avec le célèbre multi-instrumentiste américain Anthony Braxton, qu’il considère comme son héros.

Montréal

En 2003, il déménage à Montréal et il se retrouve au sein d’une communauté musicale indépendante en pleine effervescence.

En allant, un jour, chercher un musicien à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, il reçoit une contravention parce qu’il avait dépassé la vitesse permise.

« J’ai décidé de contester le constat d’infraction et c’est à ce moment que j’ai eu la piqûre pour le droit », dit-il.

Il étudiera le droit à l’Université Laval et il a été assermenté en 2014.

« L’égo s’est calmé et l’aspect carriériste de musicien n’est plus là. Je continue à faire de la musique, mais c’est pour le plaisir et pour vivre des moments et des rencontres », conclut-il.

Brian Lipson, 40 ans