Le gai qui n’est pas assez gai

Trump va remporter les prochaines élections.

Si les démocrates continuent de niaiser comme ils niaisent, il va passer comme du beurre dans la poêle.

Les doigts dans le nez et le vent dans le dos.

PAS ASSEZ OPPRIMÉ

Les démocrates cherchent encore frénétiquement le candidat ou la candidate qui pourrait envoyer le Grand Orange au tapis en 2020.

Leur plus récent espoir : Pete Buttigieg, le maire de South Bend, une petite ville de 100 000 habitants située dans l’État de l’Indiana.

Le gars a 37 ans. Il parle huit langues (dont l’arabe et le français). Il joue du piano et de la guitare. Il a étudié à Oxford. Il est le récipiendaire de la prestigieuse bourse Rhodes. Il a servi dans l’armée, en Afghanistan.

Et il est ouvertement homosexuel.

Après un Noir (Obama) et une femme (Clinton), les démocrates pourraient donc être représentés par un autre membre d’une minorité « opprimée ».

Parfait, non ?

Euh... non.

En effet, selon plusieurs militants et commentateurs de gauche, Buttigieg n’est pas assez gai.

Il est « hétéronormatif ». C’est-à-dire : trop « normal ». Il correspond trop à l’idée que les hétéros se font d’un « bon gai respectable ».

Imaginez...

Il est blanc ! Il a presque 40 ans ! Il est croyant ! Il est riche ! Et il est marié (à un professeur) !

Bref, pour la gauche, il n’est pas assez opprimé.

Ça prendrait un Noir pauvre, handicapé, séropositif.

Ça, ça serait cool !

COMME QUÉBEC SOLIDAIRE

Il y a les gens qui veulent gagner. Et ceux qui veulent avoir raison.

Les démocrates veulent avoir raison. Ils sont comme les membres de Québec solidaire, tout contents de rejeter un projet de loi qui reçoit l’appui de 65 % des Québécois.

L’important, pour eux, n’est pas d’élire un candidat qui leur permettra de remporter les prochaines élections, non.

C’est de jouer les purs et durs.

« On va perdre, mais on va perdre debout ! En demeurant fidèles à nos principes et à nos valeurs ! »

C’est Trump qui doit rire dans sa barbe.

Au lieu de faire bloc contre lui, les démocrates se chicanent à propos du degré de « gai-itude » de leur candidat vedette !

Est-il assez gai ou pas assez gai ?

Ressemble-t-il à un « vrai » homosexuel ou est-il trop straight ?

On rirait à gorge déployée si ce n’était aussi pathétique.

Le pire est que si le gars portait une camisole rose et dansait sur une table en chantant I Will Survive à pleins poumons, les démocrates déchireraient leur chemise en disant qu’il est trop caricatural !

Coudonc, quelle sorte de gai vous voulez ?

Un gai gai pas trop gai ?

MARGINALE ET DÉCONNECTÉE

C’est la nouvelle gauche dans toute sa stupidité.

Non binaire, non genrée, obsédée par la race, l’orientation sexuelle et le statut social.

Et méprisant le peuple, car le trouvant trop « normal » et pas assez opprimé.

Une gauche complètement déconnectée du vrai monde.

Pourquoi ne pas présenter une autochtone naine voilée, tant qu’à faire ? Qui est homme le lundi, le mercredi et le vendredi, et femme le reste de la semaine ?

Ça, ça serait winner !